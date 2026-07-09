Clube dos Funcionários lança nesta quinta-feira o ‘Clube Cast’, novo podcast no YouTube

O Clube dos Funcionários estreia nesta quinta-feira, dia 9, às 19h, o Clube Cast, o mais novo podcast voltado para os associados e a população da região. Transmitido pela TV Clube no YouTube, o projeto nasce com o objetivo de estreitar os laços com o público e dar voz às histórias, projetos e bastidores da tradicional instituição.

Para abrir a temporada de estreia, o convidado do primeiro episódio é o presidente do Clube, Alex Ribeiro. Em um bate-papo descontraído com o host Lyncoln da Mata, Alex relembra sua trajetória no esporte, detalha sua relação de 43 anos com a instituição e faz um balanço das principais realizações de sua gestão à frente da presidência, além de adiantar os próximos investimentos planejados para o Clube.

Arraiá da PET na pauta

A estreia do podcast também pega carona no evento mais aguardado do mês: o Arraiá da PET 2026, que começa já nesta sexta-feira, dia 10. Durante a entrevista, o presidente Alex Ribeiro traz detalhes dos preparativos, a estrutura montada e as expectativas para a festa junina, prometendo movimentar a programação do fim de semana.

O host do programa e coordenador de Comunicação e Marketing do Clube, Lyncoln da Mata, destaca a energia desse novo canal de diálogo:

” O Clube Cast foi desenhado para ser um espaço de conexão real. Queremos levar para o público não apenas os fatos, mas as histórias e a paixão das pessoas que fazem o Clube dos Funcionários pulsar todos os dias. Estrear com o presidente Sapo, na véspera do Arraiá da PET, dá o tom dinâmico que o programa terá” , afirma Lyncoln.

Expansão e novos formatos

A princípio, o Clube Cast terá edições mensais veiculadas na TV Clube, integrando um plano estratégico de modernização da comunicação institucional. Segundo o diretor de Comunicação e Marketing do Clube, Luiz Eduardo Passos, a iniciativa visa profissionalizar e diversificar o conteúdo oferecido.

“Nosso principal objetivo com o Clube Cast é criar uma vitrine dinâmica e moderna para o Clube dos Funcionários. Queremos que o associado se veja no conteúdo e entenda, de forma leve e aprofundada, tudo o que acontece nos bastidores das nossas diretorias, eventos e projetos esportivos” , explica Luiz Eduardo.

Além do ganho em conteúdo e relacionamento, a expansão da grade da TV Clube também mira o fortalecimento financeiro da marca através de novas parcerias comerciais. O subdiretor de Comunicação e Marketing, Felipe Arieira, ressalta o potencial mercadológico do projeto:

“A consolidação da TV Clube e o lançamento de produtos como o Clube Cast abrem um leque importante de oportunidades comerciais. Nosso foco também está em aumentar as receitas do Clube por meio da nossa plataforma de comunicação, transformando a TV Clube em um canal altamente atrativo para patrocinadores e parceiros da região”, projeta Felipe.

O primeiro episódio do Clube Cast vai ao ar hoje, quinta-feira (9), às 19h, e poderá ser assistido na íntegra no canal oficial da TV Clube dos Funcionários no YouTube.