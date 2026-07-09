Equipe de Santa Cruz representa Volta Redonda no Mundial de Jiu-Jítsu e conquista ouro e prata

A equipe Coliseu, do bairro Santa Cruz, foi a única representante de Volta Redonda no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu da CBJJO, realizado no último fim de semana, dias 4 e 5 de julho, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A participação rendeu duas medalhas para a cidade.

Na competição, considerada uma das mais disputadas do calendário da modalidade e que reuniu atletas de alto nível de diversas regiões, o jovem Davi Lucas Cezario, de 9 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria médio, faixa cinza. Já Pedro Lucca, de 12 anos, garantiu a medalha de prata na categoria pesado, também na faixa cinza.

O desempenho reforça a excelente fase de Davi Lucas, que em 2026 já soma importantes títulos. Além de campeão mundial, o atleta também é o atual campeão estadual e campeão brasileiro de sua categoria.

Os atletas são treinados pelo sensei Marcos Vinícius, responsável pela equipe Coliseu, que desenvolve um trabalho voltado à formação de jovens talentos no bairro Santa Cruz. Com os resultados, a equipe leva mais uma vez o nome de Volta Redonda ao pódio de uma das principais competições de jiu-jítsu do país.