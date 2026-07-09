VR: Sindicato dos Metalúrgicos inaugura Setor de Psicologia com a presença de Eduardo Paes e Carlos Lupi

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense inaugura, na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, às 15 horas, o Setor de Psicologia para atendimento de forma gratuita para trabalhadores, aposentados e seus dependentes. Na ocasião, o presidente da entidade, Odair Mariano, recebe o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Segundo a entidade, a entrega do novo serviço representa mais um avanço da política de valorização do trabalhador desenvolvida pelo Sindicato. Integrado ao Departamento de Saúde, o setor oferecerá atendimento psicológico gratuito, mediante agendamento, reforçando o compromisso da entidade com a saúde mental e o bem-estar da categoria. “A presença de duas das principais lideranças políticas do país evidencia o protagonismo conquistado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que vem se destacando por ampliar benefícios, modernizar sua estrutura e investir em serviços que impactam diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores”, informou o SindMetalSF, em comunicado à imprensa.

Para Odair Mariano, a inauguração vai muito além da entrega de um novo espaço. “A presença de Eduardo Paes e Carlos Lupi demonstra que o trabalho sério realizado pelo nosso Sindicato ultrapassou as fronteiras da nossa região e passou a ser reconhecido nacionalmente. Estamos inaugurando um serviço que salva, acolhe e transforma vidas. Cuidar da saúde mental dos trabalhadores é uma responsabilidade social e um compromisso da nossa gestão. O Sindicato deixou de ser apenas um espaço de defesa dos direitos da categoria para se tornar uma instituição que cuida das pessoas em todas as dimensões da vida”, enfatizou.

Odair destacou ainda que a iniciativa reafirma o compromisso da diretoria em oferecer uma estrutura cada vez mais completa aos metalúrgicos: “Enquanto muitos falam em direitos, nós entregamos resultados. Investimos em saúde, assistência social, qualificação e benefícios que fazem diferença na vida das famílias metalúrgicas. Receber lideranças como Eduardo Paes e Carlos Lupi neste momento histórico reforça que estamos no caminho certo e que o nosso Sindicato se consolidou como uma referência para o movimento sindical brasileiro”.

A inauguração do Setor de Psicologia integra um amplo programa de fortalecimento dos serviços oferecidos pela entidade, ampliando o atendimento humanizado e consolidando o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense como referência na promoção da saúde, da cidadania e da qualidade de vida dos trabalhadores.