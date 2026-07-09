Perigosa Caneta: PF faz operação contra venda ilegal de medicamentos para emagrecimento em Volta Redonda

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 9), a Operação Perigosa Caneta com o objetivo de combater a importação e comercialização irregular de medicamentos emagrecedores sem autorização legal.

Na ação de hoje, policiais federais lotados na Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) cumprem três mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, sendo dois no bairro Três Poços e um no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda/RJ. Os mandados foram expedidos pela 3° Vara Federal de São João de Meriti/RJ.

As investigações tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima de que um dos investigados estaria comercializando irregularmente medicamentos para emagrecimento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de contrabando e comercialização de medicamentos sem registro.

Foto: Divulgação/PF