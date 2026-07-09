Caminhoneiro fica gravemente ferido após colisão entre carretas na Dutra, em BM; congestionamento chegou a 10 quilômetros

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após uma colisão traseira entre duas carretas na tarde desta quinta-feira (dia 9), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h15, na altura do quilômetro 285, no sentido São Paulo. De acordo com as informações preliminares, o trânsito havia reduzido devido a um trecho em obras, formando um congestionamento. Uma carreta bi-trem tanque não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira de uma carreta baú que estava no fim da fila de veículos, na faixa da esquerda.

O motorista da carreta baú não sofreu ferimentos. Já o condutor da carreta bi-trem tanque ficou preso às ferragens e foi resgatado pelas equipes da CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

Em razão do acidente, houve interdição parcial da pista, provocando um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros. Segundo a PRF, o tráfego foi normalizado e, no momento, não há retenções no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que irá elaborar um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) para apurar as circunstâncias da colisão.

Foto: Divulgação/PRF