Casal é preso na Dutra transportando anabolizantes, canetas emagrecedoras e perfumes contrabandeados

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quarta-feira (dia 8), após ser flagrado transportando uma grande quantidade de mercadorias introduzidas ilegalmente no país pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu no quilômetro 310 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, durante uma fiscalização de rotina. O veículo era ocupado por um homem e uma mulher.

Durante a abordagem, os policiais perceberam contradições nas informações prestadas pelo motorista. Inicialmente, ele afirmou que vinha de São Paulo, mas depois admitiu que a viagem havia começado em Foz do Iguaçu (PR), cidade localizada na região de fronteira.

Questionados sobre o transporte de produtos ilícitos, os ocupantes confessaram que levavam perfumes e canetas emagrecedoras. Na revista detalhada do veículo, os agentes encontraram ainda diversas ampolas de anabolizantes escondidas.

Segundo a PRF, foram apreendidas 71 caixas de perfumes de diversas marcas, 35 caixas de anabolizantes e 27 caixas do medicamento tirzepatida, utilizado para emagrecimento. Todo o material estava sem documentação fiscal e sem autorização dos órgãos regulatórios.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia (Resende). Conforme a PRF, o casal poderá responder pelos crimes de descaminho e contrabando. No caso dos medicamentos e substâncias de uso controlado sem registro na Anvisa, a corporação destaca que a importação clandestina representa risco à saúde pública.

Foto: Divulgação/PRF