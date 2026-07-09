PRF prende motorista com mandado de prisão civil durante fiscalização na Dutra, em Resende

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (dia 9), durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 10h, na altura do quilômetro 311 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Os agentes realizavam patrulhamento ostensivo quando pararam um caminhão de carga branco para os procedimentos de fiscalização.

Durante a consulta aos sistemas de segurança integrados, os policiais verificaram que o condutor possuía um mandado de prisão civil em aberto. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Extrema, em Minas Gerais, vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e estava regularmente cadastrada no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Após ser informado sobre o mandado, o motorista foi detido sem oferecer resistência. Segundo a PRF, não foi necessário o uso de algemas.

O homem foi encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde a ocorrência foi registrada para o cumprimento da ordem judicial e a adoção das medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF