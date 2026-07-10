Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Resende; Polícia investiga o caso

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (dia 10), em Resende. O crime aconteceu na Rua João Horácio da Silva, no bairro Novo Surubi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando os militares chegaram ao local.

A Polícia Civil realizou a perícia na cena do crime para coletar evidências que possam auxiliar nas investigações. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O homicídio foi registrado na delegacia de Resende, que investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.