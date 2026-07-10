Nova comandante do 28º BPM destaca queda da criminalidade e promete ampliar ações no Sul Fluminense

A tenente-coronel Amanda Neves Ferreira, nova comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), afirma que o fortalecimento do policiamento ostensivo, aliado ao trabalho de inteligência e à integração entre as forças de segurança, já apresenta resultados positivos na área atendida pela unidade. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao segundo trimestre de 2026, apontam redução de 43% nos roubos de rua, 26% na letalidade violenta e 13% nos roubos de veículos em comparação com o mesmo período do ano passado.

O 28º BPM é responsável pelo policiamento de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. Amanda assumiu o comando da unidade em 11 de maio, substituindo o coronel Moisés Pinheiro Sardenberg, que passou a integrar o Estado-Maior do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Segundo a comandante, somente no primeiro mês de sua gestão foram realizadas 175 prisões, apreendidas 11 armas de fogo e mais de 48 quilos de drogas. Ela ressalta que o objetivo agora é manter a tendência de queda dos indicadores criminais e ampliar as operações no segundo semestre.

Confira a entrevista concedida pela comandante à Folha do Aço:

Folha do Aço – Números recentes do ISP apontam quedas expressivas nos roubos de rua e na letalidade violenta na região. Quais ações adotadas pelo 28º BPM foram decisivas para alcançar esses resultados?

Tenente-coronel Amanda Neves: Esses resultados são reflexo direto de três pilares: planejamento estratégico, inteligência policial e o comprometimento incansável da nossa tropa, os homens e mulheres do Batalhão do Aço que estão diariamente nas ruas. Desde que assumi o comando do 28º BPM, nossa prioridade foi intensificar o policiamento ostensivo nos eixos de maior mancha criminal indicados pelo ISP. No primeiro mês à frente do batalhão, intensificamos o cerco aos criminosos, o que resultou em 175 prisões e na retirada de 11 armas de fogo de circulação. Quando tiramos armas e criminosos habituais de circulação, a consequência natural é a queda drástica na letalidade violenta e nos roubos de rua, como esse recuo expressivo de 43% que o cidadão já começa a perceber na sua rotina.

Em quais cidades da área do batalhão a redução da criminalidade foi mais significativa e quais desafios ainda preocupam a Polícia Militar?

Tivemos reduções muito expressivas nos grandes centros urbanos da nossa área de atuação, como Volta Redonda e Barra Mansa, que concentram o maior fluxo comercial e, consequentemente, eram onde os roubos de rua mais impactavam. Mas nosso olhar é equânime para os quatro municípios: Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.

Sobre os desafios, a criminalidade é dinâmica. O tráfico de drogas e a tentativa de migração de criminosos de outras regiões para o Sul Fluminense são fatores que monitoramos 24 horas por dia. Nosso desafio contínuo é manter esses índices em queda e não permitir o surgimento de novas manchas criminais em áreas periféricas. Por isso, a presença do batalhão continuará sendo constante.

A integração com as delegacias da região foi apontada como um dos fatores para esses resultados. Como essa parceria funciona na prática?

A integração no Sul Fluminense não é apenas protocolar, ela funciona na prática e no dia a dia. Trabalhamos em total sinergia com as delegacias de Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro. O compartilhamento de informações, a troca de experiências e a rapidez nas ações operacionais permitiram, por exemplo, atingir a meta de redução dos roubos de carga, além de efetuar 175 prisões e a apreensão de mais de 48 quilos de drogas em apenas um mês. Quem ganha com essa união entre as forças de segurança é a sociedade.

Apesar do recuo nos índices trimestrais, quais crimes ainda exigem maior atenção das forças de segurança no Sul Fluminense?

Embora tenhamos alcançado quedas expressivas, como a redução de 50% nos roubos a estabelecimentos comerciais e nos roubos de rua em nosso balanço mensal recente, o combate ao tráfico de drogas e aos crimes conexos, como pequenos furtos e delitos de oportunidade, continua exigindo atenção máxima. O tráfico é o pano de fundo que alimenta a violência. Só no último mês registramos 145 ocorrências com apreensão de entorpecentes. Cada apreensão desestabiliza financeiramente as organizações criminosas e previne crimes contra a vida. Podemos dizer que a grande maioria dos casos de letalidade violenta está diretamente ligada ao tráfico de drogas. Não baixaremos a guarda para os crimes patrimoniais e continuaremos asfixiando o tráfico.

O que a população pode esperar para o segundo semestre? Há novas operações ou estratégias previstas para manter e ampliar essa redução da criminalidade?

A população pode esperar um segundo semestre de muito trabalho, maior presença policial e a consolidação dessa tendência de queda da criminalidade. Por questões estratégicas, não podemos detalhar datas ou locais das operações, mas posso garantir que o planejamento prevê o fortalecimento das ações do 28º BPM, em conformidade com o plano estratégico do 5º CPA [Comando de Policiamento de Área], com policiamento focado nas manchas criminais. Também ampliaremos as ações em parceria com outras forças de segurança e com batalhões especializados, como o GAM [Grupamento Aeromóvel] e o BAC [Batalhão de Ações com Cães]. O ritmo das operações não vai diminuir; pelo contrário, será intensificado.

Qual é o papel da população na manutenção desses resultados? As denúncias têm ajudado a direcionar as ações da PM?

Segurança pública eficaz se faz a várias mãos. O papel da população é fundamental. A sociedade é os olhos e os ouvidos da Polícia Militar. Nenhuma polícia no mundo é totalmente eficiente sem o apoio dos cidadãos. O telefone 190 é a ferramenta para as ocorrências em agora, enquanto o Disque Denúncia, pelo número (24) 99222-5484, nos fornece informações importantes para planejarmos operações de inteligência. Muitas das armas retiradas das ruas e das drogas apreendidas neste trimestre começaram com uma denúncia anônima feita por um cidadão. Quero reforçar à população de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro: continuem confiando e colaborando com o 28º BPM. O sigilo é absoluto, e o resultado do seu telefonema se transforma em mais segurança para a sua rua.