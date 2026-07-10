Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico do Comando Vermelho no bairro Santa Lúcia

Policiais civis da 90ª DP de Barra Mansa prenderam, na tarde de quinta-feira (dia 9), por volta das 13h, um homem de 23 anos apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Santa Lúcia e integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, o suspeito percebeu a chegada dos agentes, tentou fugir e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Na fuga, ele arremessou a arma em uma área de mata, mas o armamento não foi localizado.

A ação contou com o apoio de equipes do GAT II da Polícia Militar, responsáveis pelo cerco tático na região.

De acordo com a investigação conduzida pelo Setor de Homicídios da 90ª DP, o preso também é investigado por envolvimento em homicídios praticados no município. Em decorrência das apurações, a Polícia Civil informou que já representou junto ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares cabíveis, que seguem em tramitação.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.