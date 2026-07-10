18.9 C
V Redonda
sexta-feira, julho 10, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Geral Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico do Comando Vermelho no bairro...

Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico do Comando Vermelho no bairro Santa Lúcia

Por
FOLHA DO ACO
-

Policiais civis da 90ª DP de Barra Mansa prenderam, na tarde de quinta-feira (dia 9), por volta das 13h, um homem de 23 anos apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Santa Lúcia e integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, o suspeito percebeu a chegada dos agentes, tentou fugir e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Na fuga, ele arremessou a arma em uma área de mata, mas o armamento não foi localizado.

A ação contou com o apoio de equipes do GAT II da Polícia Militar, responsáveis pelo cerco tático na região.

De acordo com a investigação conduzida pelo Setor de Homicídios da 90ª DP, o preso também é investigado por envolvimento em homicídios praticados no município. Em decorrência das apurações, a Polícia Civil informou que já representou junto ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares cabíveis, que seguem em tramitação.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.