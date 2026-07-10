Polícia Civil de Barra Mansa prende foragido da Justiça por extorsão durante ação de inteligência na Dutra

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (dia 10), um homem de 31 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de extorsão. A captura foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), durante uma ação de inteligência coordenada pelo delegado titular da unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pouso de Caldas (MG) no dia 11 de junho deste ano.

As investigações apontaram que o homem havia passado por Barra Mansa e estaria em um posto de conveniência às margens da Via Dutra, na altura de Resende, aguardando uma carona para seguir viagem até São Paulo.

Com base nas informações levantadas, os policiais foram até o local, localizaram o suspeito e confirmaram sua identidade, dando cumprimento ao mandado de prisão.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo e dois frascos contendo uma substância conhecida como loló.

O homem foi levado para a 90ª DP, em Barra Mansa, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para verificar se o preso também praticou crimes de extorsão ou outros delitos em Barra Mansa e para identificar possíveis vítimas. Caso novos casos sejam confirmados, eles serão incorporados às investigações.

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