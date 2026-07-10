Resende inaugura base do Programa Segurança Presente na segunda-feira (dia 13)

O mês de julho ficará marcado pela chegada de um novo modelo de patrulhamento em Resende. Começa a operar na próxima segunda-feira, dia 13, a primeira base do Segurança Presente, instalada na Rua Saulo Rachid, no bairro Campos Elíseos, na altura da saída da Ponte Nilo Peçanha, popularmente conhecida como Ponte Velha. A cerimônia de inauguração da estrutura e início da operação está marcada para às 10 horas, com a presença de autoridades municipais e representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Em Resende, o serviço terá um efetivo de cerca vinte policiais militares por dia, seis motocicletas, quatro viaturas e uma van para reforçar o policiamento na região centro-comercial do município. A nova base funcionará diariamente, das 8h às 20h, com foco na segurança preventiva e combate de pequenos delitos nos bairros Centro e Campos Elíseos. Além da vigilância ostensiva, o programa Segurança Presente conta com assistentes sociais para o encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para a rede municipal de acolhimento institucional.



— A chegada do Segurança Presente representa um grande avanço para a nossa segurança pública. Além de reforçar o policiamento na região central da cidade, o programa permite que o efetivo da Polícia Militar possa atuar de maneira ostensiva em outros bairros de Resende. Dessa maneira, a gente consegue continuar trabalhando para manter os baixos índices de violência no município e proporcionando mais segurança para a nossa população. — reforça o prefeito Tande Vieira.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, divulgados no final de 2025, Resende teve uma queda de 45% em homicídios dolosos. Este é o menor índice desde 2003, ano em que a série histórica começou a ser medida. Os números apontam ainda que o município registrou as menores taxas em tentativas de homicídio e roubo de veículos desde o início do monitoramento.

Outro dado relevante foi a ausência completa de registro de casos de sequestro ou sequestro-relâmpago ao longo de 2025. Ainda segurando o levantamento, Resende teve uma redução expressiva em crimes contra o patrimônio e roubos a transeuntes em vias públicas, estabelecimentos comerciais e em roubos de celulares.

Os números revelam a crescente sensação de segurança que a chegada do Segurança Presente pretende consolidar. O foco do patrulhamento no Centro e no Campos Elíseos atende justamente às áreas de maior circulação de pessoas e concentração do comércio, onde o policiamento de proximidade se mostra mais eficaz.

Inauguração da Base do Segurança Presente em Resende

Data: 13 de julho, segunda-feira

Horário: 10h

Local: Rua Saulo Rachid, s/n, bairro Campos Elíseos