Um morador de Volta Redonda, de 29 anos, foi preso no final da noite do domingo (dia 12) depois de, alcoolizado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, bater o carro que conduzia na traseira de outro, na BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, no bairro Caieiras. O consumo de álcool foi confirmado no Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

No carro, um Fiat Uno, os policiais encontraram latas de cerveja e uma garrafa de vinho. De acordo com a polícia, uma equipe estava em ronda pela estrada quando encontrou um carro parado na pista, no km 283.

O casal que estava no veículo pediu ajuda, informando que outro carro havia batido no deles e fugido do local. A foto do Uno feita por uma mulher antes da fuga levou os agentes a alcançar o outro motorista ainda próximo do local da batida. Ele foi abordado no quilômetro 281, próximo ao Posto Borba Gato.

O motorista do carro mostrou hostilidade durante a abordagem, se recusando a fazer o teste do bafômetro. Ao ser informado que o carro seria apreendido por irregularidades na documentação e ele, multado, por estar com a carteira vencida, ele passou a ofender e tentou agredir os policiais, que precisaram contê-lo para fazer sua condução até a delegacia de polícia de Volta Redonda. Só depois ele foi examinado no IML.

Com o resultado do teste, o motorista foi preso em flagrante, sem direito a fiança. Ainda na delegacia, foi verificado que ele já tinha passagens por desobediência e desacato, crimes pelos quais acabou indiciado novamente.