Na última quarta-feira (15), encerrou-se o prazo filiações partidárias de propensos candidatos a vereador e prefeito em todo o país. Em Volta Redonda, o professor e ex-prefeito de Pinheiral, José Arimathéa Oliveira (PSB) confirmou que é pré-candidato a uma cadeira no legislativo municipal nas eleições deste ano.

Arimathea, que é professor da educação profissional e mestre em Ciências Ambientais e Florestais, foi Pró Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRJ, e atualmente, é presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, cargo que ocupa desde quando foi prefeito no município de Pinheiral.

O professor, que inclusive, já foi reitor do Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), se considera preparado para ocupar uma cadeira na Câmara de Volta Redonda. “Com a chegada desta pandemia (novo coronavírus) que inclusive causa infecções respiratórias graves, a população acaba ampliando a dua percepção para as questões ambientais. Logo surgem alguns fatores como a qualidade de água, o enfrentamento às enchentes frequentes, que estão relacionadas ao uso e ocupação do solo, o depósito de escória da CSN, a poluição do ar causada pela própria Companhia, além da poluição do trânsito, que em Volta Redonda é muito intenso. Todas essas questões precisam ser discutidas amplamente e creio que tenho condições de contribuir com esse processo, atuando no legislativo de Volta Redonda”, afirmou o pré-candidato.

Arimathea ainda relatou que não irá se limitar as causas ambientais de Volta Redonda. “Temos uma série de questões a discutir e ampliar o debate, ainda mais depois que sairmos desta pandemia. Como vamos encarar a dura crise econômica que passa a se instalar de forma avassaladora em basicamente todos os setores, ou como será feito o enfrentamento das graves deficiências referentes à saúde pública, são assuntos que certamente vão bater à porta das administrações públicas e casas legislativas como nunca antes se viu”, completou.

No campo político, Arimathea afirma que foi bem recebido no PSB local, tendo como interlocutor, o Deputado Federal Alessandro Mollon: “Como liderança importante que é no Estado, o fato do Molon ter referendado minha chegada ao partido em Volta Redonda facilitou muito. Também tenho uma relação excelente com o vereador Jari, que já vem de alguns anos e isso tem facilitado muito não só minha ambientação, como a aproximação com os demais colegas de partido”, salientou Arimathea.

O professor enfatizou a importância do pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, o ex-presidente da OAB no município, Alex Martins. “Consegui construir uma ótima relação com o Alex. Acho importante a união dessas importantes forças que atuam no campo progressista da cidade, para que possamos construir novos caminhos e rumos para Volta Redonda”, finalizou.