Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Wilson Witzel deve anunciar novas medidas de relaxamento da quarentena no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 22.

Assim como Santa Catarina, que flexibilizou a partir de sexta o isolamento, e como Brasília, que fará o mesmo a partir da semana que vem, e assim como São Paulo, cujo afrouxamento deve começar no dia 11, o governador marcou uma reunião para avaliar o que fazer. Diz Witzel:

“Nesta quinta-feira farei uma análise do quadro para tomar uma decisão. Todas as secretarias estão envolvidas e oferecendo subsídios para uma proposta de reabertura gradual. Nossa preocupação é terminar os hospitais de campanha para podermos atender a população”, disse Witzel.

No início do mês, Witzel já tomara algumas medidas neste sentido. No dia 7, ao mesmo tempo em que prorrogava até o dia 30 a quarentena, afrouxou restrições em 30 cidades do interior, onde não haviam sido registrados casos de Covid-19.

Apesar da guerra política que trava com Jair Bolsonaro, Witzel quer cooperação entre o seu governo e o ministro Nelson Teich. “ Determinei que o Secretário Estadual de Saúde mantenha contato com o Ministro da Saúde para que possamos trabalhar juntos”.

As informações são do Lauro Jardim ( O Globo)