De acordo com a proposta, as atividades atualmente em funcionamento permanecem abertas seguindo as medidas de restrição. Já a partir de 4 de maio, poderão ficar abertos: serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados; atividades profissionais, cientificas e técnicas; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; informação e comunicação; comércio e reparação de veículos automotores; alojamento; bares e restaurantes com 30% da capacidade. A feira livre também deverá ser autorizada, entretanto com regras que ainda serão definidas.



Já a partir de 11 de maio, devem ser liberados o comércio varejista; outras atividades e serviços; seleção e agenciamento e locação de mão de obra; artes, cultura, esporte e recreação; atividades imobiliárias; agências de viagem, operadores turísticos e serviços de reservas.

“Esse cronograma foi previamente aprovado pelo MP, mas vamos aguardar os últimos detalhes. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, vai dialogar com os empresários para detalhar ainda mais o plano de flexibilização. No nosso plano de reabertura, os comerciantes terão papel fundamental para nos ajudar, mantendo as regras de distanciamento e higienização, para evitar que os números piorem”, explicou o prefeito Samuca.

Os dados sobre o coronavírus na cidade também foram atualizadas pelo prefeito durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais. Até a tarde de sexta-feira, a cidade tinha dez casos confirmados de óbitos pela Covid-19 (aumento de dois casos, sendo duas mulheres de 73 e 72 anos). São 250 casos confirmados e 910 notificações de suspeita. 132 pessoas já estão curadas da doença e 382 exames deram negativos.

“Continuamos pedindo para as pessoas ficarem em casa, principalmente as que estão na faixa de risco. De todos os óbitos, apenas um não foi de pessoa dessa faixa. Vamos usar mascaras manter as medidas de higienizações, evitar aglomerações, entre outras medidas. A prefeitura já distribuiu 25 mil máscaras para a população”, disse Samuca.