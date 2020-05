A prefeitura de Volta Redonda registrou, mais uma vez, na tarde desta quinta-feira (dia 7), números dentro dos critérios do estudo técnico enviado e acordado junto ao Ministério Público, que busca viabilizar a reabertura do comércio.

Segundo a Secretaria de Saúde, os números registrados no município até o momento, possibilitam a flexibilização do comércio. De acordo com o boletim da Pasta, o número de casos suspeitos cresceu 4,38%, índice abaixo dos 5% estipulados no acordo com o Ministério Público (MP)

A ocupação dos leitos hospitalares, tanto de UTIs como do Hospital de Campanha, também segue dentro do determinado pela prefeitura, com 33% e 7% de ocupação, respectivamente, valor inferior aos 50% nas unidades de terapia intensiva e 60% para o complexo instalado no Raulino de Oliveira, determinados pelo MP.

Números da Covid-19

São agora 564 casos confirmados na cidade, sendo 1.452 foram notificados como suspeitos. 390 pessoas podem ser consideradas curadas. Os óbito por coronavírus são 18, sendo que outros cinco são considerados suspeitos.