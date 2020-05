O Volta Redonda incia, na manhã desta terça-feira (dia 12) sua rotina de treinamentos online. Seguindo o protocolo desenvolvido pelo clube para a volta do futebol, os atletas farão atividades simultâneas com a supervisão da comissão técnica do Esquadrão de Aço.

Segundo o gerente de futebol do clube, Wilson Leite, a ideia é diminuir a perda de condicionamento físico dos atletas. “Nós já falamos e vamos repetir. Estamos nos preparando para voltar, mas só retornaremos quando as autoridades competentes entenderem que podemos. Mas nem por isso ficaremos parados. Os atletas já estavam fazendo algumas atividades isoladas e, a partir de agora, farão treinamentos simultâneos, mas cada um na sua residência”, destacou, salientando a importância do protocolo desenvolvido pelo Voltaço.

Tudo isso faz parte do protocolo que o clube montou. Sabíamos que, no primeiro momento, as instruções e treinamentos seriam dessa maneira (online) e só retornaremos após as autorizações. Isso ninguém no clube abre mão. Mas, assim que permitido, o clube retomará suas atividades dentro do protocolo de segurança que criamos e confiamos muito. Agradecemos a todo empenho da comissão técnica, que, junto com pessoal da fisiologia, está trabalhando muito para que a gente consiga atender um padrão de excelência”, completou Wilson.

Estarão participando das atividades online 26 atletas, sendo 14 formados pela base do Volta Redonda.

