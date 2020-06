A Comissão Processante da Câmara de Volta Redonda pretende ouvir na quarta-feira (dia 17) o prefeito Samuca Silva (PSC) e o presidente da CPI da “Injeção”, vereador Rodrigo Furtado (PSC). Os depoimentos fazem parte do prosseguimento à investigação contra o vereador afastado Paulinho do Raio-X, acusado de infração político-administrativo e quebra de decoro parlamentar.

Na última segunda-feira (dia 8), a Comissão Processante recebeu a defesa de Paulinho do Raio-X. O vereador é acusado por cobrar uma espécie de “mensalinho” para não apresentar em plenário dois pedidos de impeachment do prefeito Samuca.

Após analisar os documentos apresentados pela defesa do investigado, o presidente da Comissão, vereador Sidney Dinho (Patriota), anunciou que seus pares decidiram pelo prosseguimento da denúncia, abrindo a instrução do processo com intimações, diligências e audiências, na forma do inciso III do artigo 5° do Decreto Lei n° 201/67.

“A defesa prévia do vereador Paulinho do Raio-X foi apresentada por seus advogados dentro do prazo legal, analisada pela comissão, que exarou um parecer pela continuidade do processo na forma da lei. Partiremos agora para a fase de instrução com a tomada de depoimentos de testemunhas e solicitação de documentos para instruir o processo”, explicou Dinho.

O presidente esclareceu que o réu e seus advogados já foram intimados da decisão da Comissão Processante e também das próximas diligências que serão realizadas.

Além de Dinho, a CPC é composta pelo Pastor Washington Uchôa (relator) e Rosana Bergone (membro). A investigação pode resultar na cassação do mandato de Paulinho do Raio-X, que em março deste ano chegou a ficar dois dias preso, ao ser preso em flagrante durante ação do Ministério Público Estadual e a Polícia Civil. Ele foi solto graças a um Hábeas Corpus (HC). Pelo crime, o vereador responde também na Justiça Criminal.