Barra Mansa divulgou, na noite desta segunda-feira (dia 29) mais um boletim epidemiológico do novo coronavírus. As informações apresentadas pelo relatório mostram o município com 590 infectados, com 1763 exames realizados, sendo que 1385 foram descartados.

Do total de casos positivos, o município possuí 403 recuperados, com oito internados e 32 óbitos. De seus 23 notificados, 13 estão hospitalizados.