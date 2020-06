Com um gol de Pedrinho e dois Saulo Mineiro, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 3 a 0 no estádio Nilton Santos, na noite deste domingo (dia 28). Com a vitória, o Esquadrão de Aço assume a vice-liderança do grupo B. Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Resende, quarta-feira (dia 1). O local e o horário da partida ainda não foram definidos pela Ferj.

O jogo

O Volta Redonda começou a partida com o pé no acelerador, pressionando o Fluminense desde o primeiro minuto. Pressão que não demorou a virar vantagem no placar. Wallisson puxou contra-ataque e tocou para Pedrinho, que, de esquerda, bateu para o gol, vencendo Muriel e abrindo o placar aos cinco minutos.

Dez minutos depois, o Esquadrão de Aço também ficou em vantagem numérica, após Egídio fazer falta pesada em Wallisson e receber cartão vermelho direto. A pressão do Voltaço seguiu e o segundo gol não saiu por muito pouco. Marcelo arriscou da entrada da área, Muriel desviou e a bola bateu no travessão.

Na volta do intervalo, a história da primeira etapa se repetiu. Melhor em campo, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando e não demorou a ampliar o marcador. Luiz Paulo ganhou do defensor na velocidade e cruzou na medida para Saulo Mineiro, que tinha acabado de entrar, cabecear com estilo para o fundo das redes, marcando o segundo do Voltaço aos 19 minutos.

Por sua vez, o Fluminense até chegou a esboçar uma reação, porém, parou em Douglas Borges que fez duas grandes defesas em chute à queima roupa. No último minuto de jogo, Saulo Mineiro recebeu passe de Bebê e tocou na saída de Muriel para marcar o terceiro e decretar a vitória do Esquadrão de Aço.