O delegado de Volta Redonda Victor Tuttman, confirmou na noite desta segunda-feira (dia 6) que o adolescente de 17 anos encontrado morto no Degase, no último sábado, foi mesmo assassinado. A conclusão se deve ao laudo de necropsia do Instituto Médico Legal, à perícia no alojamento onde o crime ocorreu e nos depoimentos colhidos sobre o caso.

Segundo o delegado, o autor do crime foi outro interno, também de 17 anos, que dividia o alojamento com a vítima. Tuttman disse que a vítima foi asfixiada com um travesseiro e um cobertor, até parar de respirar. O motivo do assassinato não foi explicado. O delegado disse que o inquérito já foi concluído e relatado à Justiça.