Nesta quarta-feira (dia 5), o Parque Nacional do Itatiaia (PNI), uma das mais importantes Unidades de Conservação do Brasil, volta a abrir de forma gradual e monitorada. A reabertura deverá respeitar as medidas de prevenção com o retorno das atividades nos atrativos naturais do parque, que abrange os municípios de Itatiaia e Resende.



O Instituto Chico Mendes (ICMBio), órgão que administra as Unidades de Conservação, estabeleceu uma série de medidas, que serão executadas de acordo com três fases de “criticidade”, definidas pelo Parque: medidas Sociais, Sanitárias e Operacionais. As ações estabelecem o distanciamento físico, sanitização dos ambientes e ações restritivas para a prevenção de contágio da Covid-19.

Na fase 1, a qual inicia a reabertura, apenas a parte baixa do parque estará aberta, de quarta a domingo, com horário de funcionamento especial: das 8h às 17h. O Centro de Visitantes permanecerá fechado, com apenas os sanitários liberados. Os demais atrativos terão restrições quanto ao fluxo de visitação. O Lago Azul estará com capacidade limitada a 30 pessoas, que deverão manter distanciamento mínimo de até 2 metros e usar, obrigatoriamente, máscaras de proteção.

As Cachoeiras Véu da Noite e Itaporani permitirão capacidade máxima de 40 pessoas. A Piscina do maromba terá fluxo de até 30 visitantes. A Cachoeira do Poranga poderá ter 20 turistas ao mesmo tempo, porém os técnicos de saúde ainda estão revendo a medida, que poderá estabelecer uma capacidade maior ou menor do local. A Pedra de Fundação, o Mirante do Adeus e a Trilha dos Três Picos poderão ter, no máximo, 6 pessoas.

Todos estes atrativos serão monitorados por técnicos, que exigirão dos visitantes o uso obrigatório de máscaras de proteção individual e distanciamento social. Haverá também a distribuição de solução sanitizante à base de álcool 70% para higiene das mãos. Para garantir o fluxo de visitação e evitar aglomerações, o tempo de permanência de cada atrativo será controlado.

A visita guiada será permitida, respeitando o número de visitantes por grupo: até seis pessoas. Estão suspensas as excursões e a entrada de vans e ônibus fretados. As novas regras vão mudar a rotina do parque e os espaços vão receber adequações, como placas de sinalização com orientações e estruturas que disponibilizam materiais de higiene.

A direção do parque aconselha que os ingressos sejam comprados pela internet, para evitar aglomerações. As atividades turísticas do PNI foram interrompidas no dia 17 de março. Segundo a direção do local, não há previsão de quando a parte alta vai estar liberada aos visitantes.

Itatiaia recebeu mais de 10 mil turistas

Após dois meses da reabertura do setor hoteleiro em Itatiaia, o município já registrou mais de dez mil turistas. Segundo a prefeitura, a maioria dos visitantes vieram de São Paulo, do Vale do Paraíba Paulista, do Rio de Janeiro e da região Sul Fluminense, o que ajudou no crescimento econômico do município. O município já reabriu alguns setores como turismo, igrejas, academias, feira livre, comércio, entre eles bares e restaurantes.

Para a secretária de estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, a reabertura do PNI é uma boa notícia para a região das Agulhas Negras, que abrange um total de quatro municípios (Porto Real, Quatis, Resende e Itatiaia).

“Sabendo da necessidade que as pessoas estão sentindo de um contato mais próximo com a natureza, depois dos meses de isolamento, é reconfortante saber que o Parque Nacional do Itatiaia está reabrindo. O local é uma referência das Agulhas Negras e, com certeza, vai atrair visitantes para a região”, conclui Adriana.

Foto: Adriana Mattoso