A Polícia Militar apreendeu, na noite do último sábado (dia 1º), quase dois quilos de cocaína, em Paraíba do Sul. Dois suspeitos, de 23 e 21 anos, foram presos. Um adolescente de 15 anos foi apreendido.

Segundo a PM, os agentes se deslocaram para a Rua Presidente Vargas, no Morro da Alegria, para averiguar denúncias de que criminosos do Rio de Janeiro se encontravam no local para gerenciar a venda de entorpecentes na cidade. O local foi cercado e os PMs puderam observar movimentação típica do tráfico de drogas.

Quando abordaram os suspeitos, encontraram com um deles uma bucha de maconha e R$ 400. Logo em seguida, o trio indicou onde a cocaína estava escondida, próximo ao Parque Salutares, fracionada em 2.443 pinos. Também foram encontradas mais 49 buchas de maconha, num total de 195 gramas.