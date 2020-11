O vereador Zico Bacana, do Podemos, foi baleado na noite desta segunda-feira (dia 2) em Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro. O parlamentar, que é candidato à reeleição na Câmara do Rio, participou durante a tarde de uma partida de futebol em Ricardo de Albuquerque, bairro vizinho, e estava num bar, no momento em que teria acontecido um ataque.

Zico Bacana foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Em nota, a unidade afirmou que ele já recebeu alta.

Além do parlamentar, outros dois homens foram baleados, mas não resistiram e morreram no local. De acordo com a Polícia Civil, as investigações ficarão com a Delegacia de Homicídios da Capital e investigadores seguem em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime.

Policial militar e presidente da Comissão de Defesa Civil da Câmara, Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, há dois anos chegou a ser chamado para prestar depoimento sobre a morte de Marielle Franco, do Psol. Ele também foi citado na CPI das Milícias como suposto integrante de um grupo de paramilitares que atuava nas favelas da Palmeirinha e da Eternit, no bairro carioca de Guadalupe. Foto: Reprodução/Redes sociais