O candidato a prefeito Baltazar votou logo cedo na manhã deste domingo (dia 15), no Colégio Jaime Martins, no Jardim Normândia. O candidato falou da importância do momento democrático e pediu aos eleitores que analisem as opções antes de votar. Baltazar disse ainda que, diferente das eleições americanas, o Brasil tem um sistema de votação e apuração rápido e seguro e que, por isso, deve prevalecer a decisão da justiça e dos eleitores.

“Precisamos escolher certo e optarmos por aquele que estiver habilitado para disputar o pleito. A democracia e o cumprimento das leis, deve imperar neste momento. Temos eleições a cada dois anos e se o eleitor não ficar satisfeito com o escolhido, em breve, poderemos trocar de novo, está é, inclusive, uma das qualidades da democracia – disse o candidato, acreditando que devido ao bom tempo, com sol, o processo eleitoral deve ser de maior movimento. O dia está lindo e nos convidando para a festa da democracia”, concluiu Baltazar