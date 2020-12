A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (dia 5), uma jovem de 23 anos, que tentava embarcar da Rodoviária Novo Rio, na capital fluminense, para Vitória, no Espírito Santo, carregando em sua bagagem de mão 25 frascos de lança-perfume e 13 pastilhas de ecstasy.

Segundo a PF, policiais da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) receberam denúncia anônima dando conta de que haveria um transporte interestadual de substâncias ilícitas pela rodoviária.

Ao chegarem no local, os policiais identificaram uma jovem em atitude suspeita, demonstrando bastante nervosismo enquanto aguardava seu embarque à cidade de Vitória, capital capixaba.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a suspeita. De acordo com a PF, as drogas abasteceriam festas rave no Espírito Santo.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Superintendência da PF no Rio, juntamente com a presa, que foi indiciada por tráfico de drogas e conduzida ao sistema prisional feminino.