O município de Piraí, no Sul do Estado, superou oficialmente a marca de 1.500 casos de Covid-19. No boletim epidemiológico atualizado às 22h de sábado (dia 19), a secretaria de Saúde confirmou 15 novos casos. Agora são 1.501.

Até o momento, são 7.013 casos suspeitos notificados pela Vigilância em Saúde de Piraí; 6.069 pacientes com exames coletados e 4071 casos descartados. No total, 30 pessoas morreram na cidade em consequência do novo Coronavírus.

A secretaria do Saúde do município registra ainda 1.191 pacientes recuperados.

Brasil

O Brasil registrou 678 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos provocados pela doença para 186.365, segundo levantamento de sábado (dia 19) feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde do país.

A média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 746 por dia, um aumento de 27% em relação aos dados registrados em 14 dias.

De acordo com o balanço de sábado, fechado às 20h, foram registrados 48.758 novos casos de covid-19 de sexta para ontem, chegando ao total de 7.212.670 de infectados no país.

A média móvel de casos foi de 47.439 por dia, uma alta de 15% em relação aos casos registrados em 14 dias.

Os dados divulgados pelo consórcio de imprensa foram obtidos após uma parceria inédita entre “G1”, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e “UOL”, que passaram a trabalhar de forma colaborativa desde o dia 8 de junho para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

Dados do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde registrou 706 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 50.177 novos casos. De acordo com o boletim de sábado do órgão, o total de óbitos provocados pela doença chegou aos 186.356 e o número de infectados no país subiu para 7.213.155.

Segundo a pasta, o último balanço, fechado às 18, aponta 6.222.764 pacientes recuperados da doença e 804.035 sob acompanhamento. São Paulo segue sendo o Estado com mais mortes (45.029) e casos confirmados (1.384.100) de covid-19.

Minas Gerais é o segundo Estado com mais casos (494.187) e o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos (24.454).