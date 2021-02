Piraí foi classificada em indicadores definidos pelas autoridades de saúde como “sinal amarelo”. Isso significa que a cidade vem registrando queda nos números de casos de Covid-19, graças à conscientização da população, que tem adotado todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo município. Por conta da nova classificação, o prefeito Tutuca publicou novo decreto nesta terça-feira (dia 9), com novas regras de flexibilização de alguns setores.

Restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências, trailers e foods trucks foram alguns dos setores que sofreram alteração. Antes, esses estabelecimentos poderiam funcionar até 22h e agora poderão permanecer abertos até meia-noite. O mesmo vale também para os bares.

Hotéis e pousadas, que antes operavam com oferta reduzida de leitos em 50%, agora poderão trabalhar com ocupação de 70%, evitando aglomerações e adotando as medidas de higienização já amplamente divulgadas, incluindo espaço destinado a restaurantes, que deverão funcionar com restrições da capacidade, com distanciamento de dois metros entre uma mesa e outra.

Ainda de acordo o decreto, no período que será realizado o Carnaval, está proibida a realização de eventos em ruas, praças, quadras, casas de festas, quiosques e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, em ambientes abertos ou fechados promovidos por iniciativa pública ou particular.

Tutuca, primeiramente, falou sobre a forma consciente com os moradores vê se comportando nessa pandemia, mas afirmou que essa postura precisa continuar. “Chegamos à fase amarela e isso é motivo de felicidade, mas não podemos relaxar. Vamos continuar firmes, conscientes e seguindo as medidas de segurança porque, caso contrário, teremos que voltar a impor restrições. Mas confio no meu povo e sei que vamos vencer mais essa batalha”, frisou o prefeito.