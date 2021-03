O Volta Redonda já sabe quem será o seu adversário na estreia da Copa do Brasil 2021. Em sorteio realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta terça-feira (dia 2), ficou definido que o Esquadrão de Aço enfrentará o Castanhal-PA na primeira fase da competição.

Por estar melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Voltaço entrará em campo com a vantagem do empate para avançar na competição.

O dia e o horário do confronto, que irá acontecer na casa do adversário, ainda não foram divulgados.

“Sabemos da importância da Copa do Brasil para o calendário do Volta Redonda, financeiramente falando, mas também esportivamente, e estamos trabalhando forte para fazermos uma grande campanha. Com o adversário definido, vamos começar a estudar a equipe do Castanhal e já traçar uma estratégia para buscar a vitória, porque, independentemente de jogarmos com a vantagem, precisamos entrar para buscar o gol e garantir a vaga na segunda fase”, destacou o comandante Neto Colucci.