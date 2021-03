Uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na manhã desta terça-feira (dia 2), em Barra do Piraí. Ela foi esfaqueada pelo ex-namorado, um homem de 50 anos, no local onde trabalha como babá, no Morro do Gama.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. A jovem foi levada à Santa Casa de Barra do Piraí, que informou que seu quadro é estável