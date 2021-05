O atacante ex-Voltaço Alef Manga foi apresentado, na tarde nesta terça-feira (dia 11), no Goiás Esporte Clube, e prometeu, muitos gols na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta vestirá a camisa 11 do Esmeraldino, que estreia na segunda divisão nacional no dia 29 de maio, diante do Sampaio Correia (MA), fora de casa.

“Que eu possa fazer bastante gols na série B, e colocar o Goiás de volta a série A, onde ele deveria estar, e assim dar muitas alegrias para o maior clube do centro-oeste brasileiro.”, disse o atacante, que concedeu entrevista coletiva.

Apesar da eliminação do Voltaço do Campeonato Carioca no último fim de semana, Manga segue como artilheiro da competição, com nove gols em 13 jogos. Somados o estadual e a Copa do Brasil, torneio em que o Esquadrão de Aço foi eliminado precocemente, o atacante balançou as redes adversárias 12 vezes em 15 partidas.

Alef Manga chegou a ser sondado por clubes como Botafogo e Flamengo, mas, segundo ele, optou pelo Goiás por acreditar no projeto do clube. “Eu tinha outras propostas, mas optei pela estrutura e pela história que o Goiás tem, acredito no projeto do clube, eles dão todo o suporte para o jogador fazer um bom trabalho”, enfatizou. Foto: Assessoria Goiás E.C