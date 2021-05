A semana do Volta Redonda começou com novidades. A diretoria tricolor anunciou a contratação de dois reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. São os atacantes Michael Paulista, de 27 anos, que chega por empréstimo até o final do ano, e Natan, de 20 anos, que fechou contrato de empréstimo por dois anos.

Os dois atletas passaram por exames médicos e foram integrados ao elenco tricolor. A expectativa é que os reforços estejam regularizados e à disposição do comandante Neto Colucci para a estreia na Série C diante do Altos-PI, marcada para domingo(dia 30), às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.

Michael Paulista acertou com o Voltaço após ser um dos destaques do Atibaia-SP durante a Série A2 do Campeonato Paulista. Na competição, o atacante atuou em 16 jogos, marcando três gols, dando quatro assistências e levando a equipe até às quartas de final.

Além do Atibaia-SP, o novo reforço tricolor já defendeu o Nacional-PR, clube que o revelou, América T.O., URT-MG, CA Patrocinense-MG, Formosa-GO, Nacional Atlético Muriaé-MG, Corumbaense-MS, Ponte Nova-MG, CRAC-GO, Valadares-MG e Athletic-MG, quando foi vice-campeão e artilheiro do Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

“Estou muito feliz por estar vestindo esta camisa pesada e de muita tradição que é a do Volta Redonda. Tive um começo de ano muito bom pelo Atibaia e chego muito focado para trabalhar forte no dia a dia, dar o meu máximo nos jogos e ajudar o clube a conquistar este tão sonhado acesso à Série B”, destacou Michael.

Já Natan chega ao Esquadrão de Aço após disputar o Campeonato Carioca deste ano por dois clubes. Na primeira fase, ele jogou pela Cabofriense, clube pelo qual foi revelado, marcando três gols, em dez jogos. Na sequência da competição, o atacante defendeu o Madureira.

“Feliz demais em acertar com o Volta Redonda, que fez um grande Carioca e chega muito forte para esta Série C. É um momento muito especial na minha carreira, uma grande oportunidade e vou trabalhar muito para corresponder dentro de campo, ajudando o Voltaço a buscar o acesso à Série B”, ressaltou Natan.