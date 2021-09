No dia 1º de setembro, a secretaria de Estado da Polícia Civil anunciou trocas na chefia de três delegacias da região. A mais surpreendente foi a do delegado Ronaldo Aparecido, que há mais de 10 anos atuava em Barra Mansa. Ronaldo inverteu de unidade com um velho conhecido dos barramansenses, Michel Floroschk, que desde 2019 estava na delegacia de Resende.

Em período de férias, Ronaldo Aparecido ainda não assumiu seu posto como delegado da 89ª DP, sediada no município das Agulhas Negras. Já Michel Floroschk desde quarta-feira (dia 8) ocupa seu novo gabinete na 90ª DP.

À Folha do Aço, o policial falou sobre as prioridades de sua gestão à frente da delegacia do terceiro maior município do Sul Fluminense, com população estimada em mais de 184 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE. Engana-se quem pensa que o enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico seja a principal dificuldade elencada pelo novo delegado.

Para Michel Floroschk, antes de começar qualquer investigação, o prédio onde funciona a sede policial, na Avenida Domingos Mariano, no Centro, precisa de reparo na estrutura física. “A delegacia está literalmente desabando. A gente vai começar agora uma reforma interna e vai redistribuir as investigações para a nossa equipe”, contou o novo titular da 90ª DP.

Com relação ao início de investigações mais sensíveis, o delegado ainda não quis fazer um balanço. Segundo ele, levará até o final do mês para que itens importantes para o município sejam abordados de forma efetiva. “Entre duas a três semanas, nós já vamos ter um perfil da cidade, começar a realizar nosso trabalho de investigar e solicitar [à Justiça] algumas prisões. Não vai demorar mais que isso”, afirmou Floroschk.

Resende

Ao contrário do delegado Ronaldo Aparecido, que demonstrou surpresa ao ser transferido, Floroschk tratou a mudança de delegacia com normalidade. Segundo ele, todas as mudanças são válidas, desde que sejam produtivas para as cidades.

Em uma análise a respeito dos seus dois anos e seis meses à frente da delegacia de Resende, Michel Floroschk considerou positivo o trabalho realizado. De acordo com o delegado, antes de assumir, o município das Agulhas Negras registrava alto índice de violência, hoje sob o controle do estado.

“Trouxemos para a cidade o restabelecimento da ordem. O município hoje tem índices de criminalidade de países da Europa. Saímos do radar de crimes de homicídios, estupros, entre outros. Os níveis hoje são muito bons”, comemorou.

Ainda a respeito de seu trabalho em Resende, Floroschk considera como legado o bom relacionamento construído com o poder judiciário e a recuperação da autoestima dos policiais da 89ª DP. “Reestruturamos aqui, desde a parte física, operacional, até a parte emocional do policial, que é muito grato por isso”, completou.