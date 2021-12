A prefeitura de Valença divulgou que não serão realizadas festas de Réveillon e Carnaval na cidade no próximo ano. A decisão foi tomada após reunião entre representantes do setor empresarial, turístico e de saúde do município. No encontro, o grupo decidiu pela não realização das festividades com base nas orientações sanitárias e no risco de novas variantes da Covid-19.

O governo municipal ressaltou, no entanto, que bares, restaurantes e demais estabelecimentos poderão funcionar normalmente nestas datas, desde que obedecendo as normas sanitárias e respeitando o percentual de ocupação previsto em decreto municipal.

Vale lembrar que, até o momento, os municípios de Barra do Piraí, Volta Redonda, Pinheiral e Três Rios já anunciaram que não serão realizadas festas neste período.