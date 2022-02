Nesse período de intensos temporais em nossa região, é importante ter informações qualificadas sobre o clima nas rodovias durante os deslocamentos. A K-Infra Rodovia do Aço, que sempre teve essa preocupação, utiliza um sistema de monitoramento e alerta meteorológico para os sete municípios abrangidos pela concessão da BR-393 (Lúcio Meira) e informa motoristas e usuários com mensagens nos nove painéis eletrônicos instalados ao longo da rodovia. Além disso, a Concessionária mantém as equipes de inspeção em constante atenção com o nível do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes ao longo do trecho concessionado, para a adoção de imediata de medidas preventivas de segurança para todos que trafegam pela BR-393.

O monitoramento ao longo dos 200 quilômetros do trecho administrado pela K-Infra é realizado pela Climatempo, através da plataforma SMAC, que conta com informações via satélite, radares meteorológicos, sensor de raios e estações meteorológicas. As informações em tempo real são enviadas em forma de alertas de condições meteorológicas adversas para as áreas em risco potencial. O acompanhamento é feito 24 horas por dia. As variáveis monitoradas são chuva forte, raios e vento forte. Os alertas são enviados para o Centro de Controle Operacional (CCO), na sede da Concessionária, em Vassouras, responsável por analisar e distribuir as informações para os setores da rodovia.

As chuvas intensas neste período impactam vários municípios da região, de acordo com boletins da Defesa Civil. Os temporais exigem atenção redobrada ao trafegar pela Rodovia do Aço. Pista molhada, baixa visibilidade, perda da capacidade dos freios são alguns dos fatores que colocam em risco a segurança de quem dirige nessas condições.

Toda a estrutura de apoio e atendimento ao usuário em alerta

Os profissionais da Concessionária orientam sobre os procedimentos fundamentais em caso de direção sob chuva. O principal deles é reduzir a velocidade e jamais ultrapassar em locais proibidos ao longo da Rodovia do Aço. Outra recomendação é sempre manter uma distância segura do veículo à frente.

Em caso de temporal muito forte, o motorista deve parar num local seguro e adequado, fora da pista e do acostamento, porém jamais embaixo de árvores.