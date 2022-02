Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (dia 16) transportando mais de 7 kg de drogas no veículo em que dirigia pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu quando o carro – um Toyota Corolla – foi interceptado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Floriano.

De acordo com os agentes, ao ser abordado, o condutor apresentou nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais. No interior do veículo, havia cerca de 6,1kg de maconha, 870 gramas de cocaína e certa quantidade de crack.

O material entorpecente e o suspeito foram levados para a 90ª DP.