O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio, perdendo apenas para o Natal. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data – 8 de maio – deve movimentar cerca de R$ 28 bilhões neste ano. A estimativa é um alento para os lojistas que, durante boa parte da pandemia por Covid-19, tiveram que lidar com fechamento de estabelecimentos e a consequente queda nas vendas.

Em Barra Mansa, a expectativa para os dias que antecedem a comemoração é de boas vendas para o setor. Carina Soares é proprietária de uma loja de moda e já percebeu um movimento acima do normal nos últimos dias. “Posso dizer que praticamente dobrou. As pessoas estão voltando ao normal, voltando a sair de casa e acaba que os presentes refletem nisso. Estamos, por exemplo, tendo muita procura por vestidos de festas. Acredito que as famílias estão querendo se reunir mais diante do novo cenário pós-pandemia”, conta.

A lojista aposta na criatividade para atrair novos clientes. “Lançamos algumas promoções bem legais, teremos sorteios de vale-compras e fizemos parceria com uma fotógrafa para presentear nossos clientes com fotos de mãe e filho(a). Além disso, preparamos e renovamos o estoque com novidades, criamos facilidade de pagamento e, às vésperas do Dia das Mães, teremos brownies na loja para receber nossas clientes”, enumerou Carina.

Assim como a loja de Carina, o estabelecimento da empresária Maria Graças Marcelino também terá atrativos. Proprietária de uma loja de roupas femininas e presentes, Gracinha conta que vem aproveitando as redes sociais para apresentar novidades e conquistar novos clientes. “Nesta semana, faremos inclusive um sorteio de uma coloração pessoal. São estratégias que temos usado para aumentar as vendas e, graças a Deus, vem dando bons resultados”, explica a comerciante, destacando que, desde fevereiro, vem observando um movimento maior do que no período pré-pandemia.

Para o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, o evento, de fato, representa um ânimo para o setor, mesmo sabendo que o consumidor está cauteloso. “A data continua como uma das mais importantes do varejo e o brasileiro mantém a tradição de presentear as mães ou outra pessoa que tenha essa representatividade na vida dele. Estamos bem otimistas e acreditamos em um crescimento de 10 a 15% nas vendas em relação ao ano passado. Será, sem dúvidas, um dos melhores Dia das Mães dos últimos anos”, aposta Leonardo.

Ainda segundo o presidente da CDL, é importante que o comércio esteja preparado para a data. “Os lojistas devem enfeitar suas vitrines, ouvir seus clientes e oferecer um bom atendimento com promoções, prazos e motivação de suas equipes”.