A Prefeitura de Vassouras realiza o 5o Encontro de Casais Grávidos. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, será nesta quinta-feira (dia 21), às 19h, no auditório da Prefeitura de Vassouras, no Centro. O objetivo é proporcionar às famílias grávidas, conhecimentos acerca dos cuidados com recém-nascido, com ênfase a saúde do binômio mãe-bebê, além de incentivar a paternidade ativa, rede de apoio e promoção do aleitamento materno.

De forma bem descontraída, o Encontro de Casais Grávidos, se torna um espaço de diálogo, de troca de experiências entre os casais e acompanhantes; estimula a conscientização corporal do casal; aborda assuntos que enfocam a gestação, amamentação, parto, puerpério, cuidados com o recém-nascido (RN) e formação da nova família.

A dinâmica consiste ainda em demonstrações práticas, com utilização de manequim, sobre banho de ofurô, amamentação, uso de sling, manobra de desengasgo, entre outras.

RODAS DE CONVERSA

Além do curso, gestantes se reúnem com profissionais da saúde, semanalmente, em rodas de conversas abordagens de temas diversos, entre eles, o fortalecimento do relacionamento conjugal, com troca de saberes e experiências com os profissionais e outros casais sobre as transformações psicológicas, físicas e sociais da gravidez, além dos desconfortos da gravidez, relação conjugal durante a gestação e no pós-parto.

Ainda nas rodas de conversa, outra abordagem é a ampliação da percepção social e humanitária com valorização dos pequenos gestos do cotidiano, do carinho, do ser humano, em especial, do parto normal e da importância de proteger e humanizar o nascer.

“Nossos encontros fortalecem os conhecimentos e potenciais do acompanhante em relação ao processo, estimulando a sua participação, e aumentando sua segurança para dar suporte à mulher na gestação, parto e pós-parto”, ressaltou a secretária, Larissa Vieira.

SUS

As gestantes atendidas pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito a seis consultas de pré-natal, todos os exames laboratoriais gratuitos, a realização de testes rápidos de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, além de declaração para abono por falta no trabalho para acompanhamento do pré-natal e realização dos exames, direito à presença de acompanhante e de uma doula no dia do parto.

SERVIÇOS

As inscrições para o Encontro de Casais Grávidos podem ser feitas na unidade de saúde, onde a gestante realiza o pré-natal. Podem se inscrever gestantes e um acompanhante.

Local: Auditório da Prefeitura – Centro

Horário – 19 horas

Dia: 21 – quinta-feira