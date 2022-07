Agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam na terça-feira (dia 19) um homem, de 32 anos, por suspeita de estuprar uma criança. A vítima tem oito anos de idade e é a ex-enteada do acusado.

Segundo o que foi apurado, o suspeito obrigava a menina a tomar banho com ele, ocasião em que aproveitada para praticar os abusos. Ele também foi acusado de ter beijado uma outra criança, de 11 anos, a força.

As investigações tiveram início em maio deste ano, após a mãe da vítima denunciar que a filha havia sido estuprada pelo ex-padrasto quando os três moravam juntos em Angra. Depois de ficar sabendo dos abusos, a mulher disse ter fugido com a criança para a cidade do Rio de Janeiro, na comunidade Vila Aliança, no bairro Bangu.

Durante as investigações, a Polícia Civil teve acesso à vídeos supostamente feitos pelo acusado com imagens íntimas de mulheres, que teriam sido gravados por baixo de suas roupas, sem que elas percebessem, em agências bancárias, supermercados e outros estabelecimentos.

O homem foi preso no centro da cidade, conduzido à Deam e, posteriormente, encaminhado à cadeia pública de Volta Redonda. Ele vai responder por estupro de vulnerável.