A prefeitura de Volta Redonda realiza, na quinta-feira (dia 8), licitação para contratação de empresa especializada em show pirotécnico, com fornecimento e montagem de fogos de artifícios para a realização de eventos oficiais do Município de Volta Redonda. O governo municipal está disposto a pagar até R$ 863.531,50 no certame.

A Folha do Aço publicou matéria sobre o debate em relação ao sofrimento que os barulhos dos fogos de artifício causam aos bichos neste período de jogos da Copa do Mundo. Além disso, muitos idosos, autistas e pessoas com deficiência também são afetadas pelo incômodo provocado pelo barulho.

No caso dos animais, segundo a veterinária Maria Bárbara, os bichos entram em sofrimento com o som produzido pelos fogos. “O que acontece com os animais, principalmente os cães que têm uma audição muito boa, é que eles entram em estado de estresse agudo, uma resposta do organismo para situações de perigo”, explica a veterinária Maria Bárbara França Moreira, citando que há uma alteração em todos os sistemas do corpo do animal.

Imagem ilustrativa