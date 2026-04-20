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CSN abre Pátio de Agregado Siderúrgico para visitas de escolas e universidades

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FOLHA DO ACO
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A Companhia Siderúrgica Nacional deu início a um programa de visitas guiadas ao Pátio de Agregado Siderúrgico, localizado no bairro Volta Grande, em Volta Redonda (RJ). A iniciativa amplia a conexão da empresa com a comunidade acadêmica e já começa a receber estudantes interessados em conhecer, na prática, soluções industriais voltadas à sustentabilidade.

No último sábado, 18 de abril, alunos das Escolas Estaduais Baldomero Barbará e Rondônia participaram de uma visita ao espaço, vivenciando de perto uma das iniciativas mais relevantes da companhia voltadas à economia circular. A ação integra o calendário de visitas que a empresa passa a intensificar, com abertura para novas instituições de ensino.
Durante o roteiro técnico, os visitantes conheceram o processo de beneficiamento da escória siderúrgica, material que, após tratamento, é transformado em insumos com diversas aplicações. Entre os destaques apresentados está a autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para o uso do agregado siderúrgico da CSN como matéria-prima para fertilizantes e corretivo agrícola em todo o Brasil.

Obtido a partir da escória de aciaria, o produto é rico em cálcio e magnésio, contribuindo para a correção da acidez do solo e para o aumento da produtividade agrícola. Ensaios físico-químicos comprovam desempenho compatível com corretivos tradicionais, dentro dos limites legais de segurança.
Além da aplicação no campo, os estudantes também conheceram usos já consolidados e em desenvolvimento para o agregado siderúrgico, como pavimentação urbana e rodoviária, lastro ferroviário, construção civil e estudos para produção de cimentos mais sustentáveis. As aplicações reforçam o potencial do material para reduzir o consumo de recursos naturais e impulsionar práticas de economia circular.
Outro ponto abordado foi o impacto ambiental positivo do processo. Dados apresentados pela equipe técnica indicam que materiais derivados da escória podem contribuir para a captura de carbono atmosférico, alinhando a atuação da indústria às metas de descarbonização.

A gerente de Projetos Estratégicos da CSN, Daira Rodrigues, reforçou a importância da iniciativa. “Acreditamos que compartilhar conhecimento e mostrar de perto nossas soluções é essencial para inspirar novas gerações e fortalecer o diálogo com a sociedade”, afirmou.

O programa segue recebendo novas instituições ao longo dos próximos meses. Os agendamentos podem ser realizados pelo e-mail visitavg@csn.com.br

Pesquisa e cooperação no Estado do Rio de Janeiro

Os alunos também conheceram o acordo de cooperação firmado entre a CSN e a Pesagro-Rio, responsável por pesquisas de campo voltadas ao uso seguro do agregado siderúrgico em culturas agrícolas do estado. Os ensaios buscam validar o potencial do produto para solos ácidos, típicos da região Sudeste.

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