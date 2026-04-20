Foragido por tentativa de homicídio é preso enquanto fazia tatuagem em Barra Mansa

Um jovem de 19 anos, foragido da Justiça por tentativa de homicídio, foi capturado pela Polícia Civil em Barra Mansa, após dias de monitoramento. Ele também foi autuado em flagrante por receptação, ao ser encontrado com uma motocicleta roubada.

De acordo com a 90ª DP, o mandado de prisão foi expedido por um crime ocorrido em 25 de março deste ano, no bairro Roselândia. O suspeito já havia sido alvo de uma ação policial na última quarta-feira (dia 15), quando reagiu à abordagem e trocou tiros com agentes durante uma tentativa de fuga. Na ocasião, ele conseguiu escapar, abandonando a arma utilizada.

Após trabalho de inteligência, os policiais localizaram o investigado no bairro Boa Sorte, enquanto ele realizava uma tatuagem. Mesmo surpreendido, ainda tentou fugir novamente, mas foi contido pela equipe. No momento da prisão, ele não estava armado.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o suspeito estava com uma motocicleta roubada, subtraída em novembro do ano passado, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, além do cumprimento do mandado por tentativa de homicídio, ele também foi autuado por receptação.

O preso foi levado para a sede da 90ª DP, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que segue intensificando ações de inteligência na região para localizar outros foragidos e combater a criminalidade.

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