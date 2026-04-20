Mulher morre em tombamento de caminhão na BR-393, em Vassouras



Um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (dia 20) terminou com a morte de uma mulher de 55 anos na BR-393, na altura do km 238, em Vassouras.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão em que a vítima estava tombou na pista. A mulher, moradora de Vassouras, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do veículo, companheiro da vítima, não se feriu.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

A ocorrência foi registrada na 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras.

Foto: Divulgação/PRF