Identificada jovem de 18 anos morta em explosão na Dutra; acidente envolveu 12 veículos

A jovem Yasmin Emily Nogueira Avellino, de 18 anos, uma das vítimas fatais do grave acidente com explosão na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, será sepultada nesta segunda-feira (dia 20), às 11h. O local ainda não foi informado. A morte da jovem comoveu familiares e moradores da região, após a tragédia registrada na tarde de domingo (dia 19).

Yasmin estava na garupa de uma motocicleta no momento do acidente, que envolveu uma carreta carregada com GLP (gás liquefeito de petróleo). O veículo perdeu o controle na altura do km 273, colidiu contra a mureta de divisão das pistas e explodiu, provocando um cenário de destruição. Ao todo, 12 veículos foram atingidos.

Além da jovem, o motorista da carreta também morreu no local. O condutor da moto, marido de Yasmin, foi socorrido em estado gravíssimo, com cerca de 90% do corpo queimado. Outras vítimas incluem um segundo sargento do Exército, lotado no Batalhão Agulhas Negras, e a esposa dele, que estavam em um dos carros atingidos. O casal foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Moradores do bairro Boa Sorte relataram ter ouvido uma forte explosão, seguida de tremor. O atendimento mobilizou equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, que atuaram no combate às chamas, resgate das vítimas e controle dos riscos, devido à alta inflamabilidade da carga.

A rodovia chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos, causando longos congestionamentos. Mesmo após a liberação total das pistas, por volta das 19h30, o trânsito ainda apresentava cerca de 25 quilômetros de lentidão no sentido Rio e 10 quilômetros no sentido São Paulo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. O GLP, carga transportada pelo veículo, é uma mistura de gases derivados do petróleo, principalmente propano e butano. Apesar de amplamente utilizado, é altamente inflamável e exige cuidados rigorosos no transporte e armazenamento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais