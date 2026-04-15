Jari se reúne com presidente do DER e cobra melhorias nas estradas estaduais

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) se reuniu nesta quarta-feira (dia 15) com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Pedro Henrique Ramos, para cobrar melhorias urgentes nas rodovias estaduais, especialmente nas RJs que cortam o Sul Fluminense, como a 155, 153, 163 e 139.

Durante o encontro, o parlamentar reforçou a necessidade de ações imediatas de manutenção, como tapa-buracos, reforço na sinalização e intervenções estruturais em trechos críticos. Segundo Jari, a situação atual das estradas coloca em risco a vida de motoristas e passageiros que utilizam essas vias diariamente.

“O que vemos hoje são buracos, falta de sinalização e abandono. Não estamos falando de luxo, estamos falando de segurança. Estrada ruim mata, e não podemos tratar isso como algo normal”, afirmou.

O deputado também destacou acidentes recentes em rodovias estaduais, como o ocorrido na RJ-155, na terça-feira (14), quando uma van que transportava pacientes caiu em uma ribanceira. Para ele, casos como esse evidenciam a urgência de medidas preventivas por parte do Governo do Estado.

“Isso não é fatalidade, é consequência do descaso. Precisamos de planejamento e manutenção contínua para evitar tragédias”, reforçou.

Ao cobrar um cronograma de obras e serviços, Jari foi informado pelo presidente do DER que contratos emergenciais estão sendo firmados pelo Governo do Estado para viabilizar intervenções imediatas nas rodovias da região.

“Nosso mandato está nas ruas, ouvindo a população e cobrando soluções. Vamos continuar firmes nessa luta por mais segurança e respeito com quem depende das estradas todos os dias”, concluiu.