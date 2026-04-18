Rio Claro recebe projeto “Deputado na Sua Cidade” nesta segunda-feira (20)

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) realiza nesta segunda-feira, dia 20, mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade” em Rio Claro. O parlamentar estará na Praça Fagundes Varela, no Centro, das 8h ao meio-dia, para conversar diretamente com a população.

A iniciativa, que já percorreu diversos municípios do Sul Fluminense, tem como marca a presença da chamada tenda amarela, estrutura montada em espaços públicos para aproximar o mandato da população. No local, a equipe realiza atendimento direto, recebe reivindicações e apresenta as ações desenvolvidas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo Jari, o projeto é uma ferramenta essencial para orientar a atuação parlamentar. “É ouvindo as pessoas, cara a cara, que conseguimos entender as prioridades reais da população. Nosso mandato nasce desse contato direto, transformando demandas em indicações, projetos de lei e cobranças ao Governo do Estado”, afirmou.

Além da escuta, o “Deputado na Sua Cidade” também funciona como ponto de partida para ações concretas do mandato. Muitas das iniciativas levadas à Alerj surgem a partir dessas conversas com a população.

Em Rio Claro, uma das principais frentes de atuação do deputado tem sido o abastecimento de água. Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, Jari adotou medidas contra o aumento das tarifas, incluindo ações judiciais, representação no Ministério Público e denúncia ao Tribunal de Contas do Estado.

Outro tema recorrente é a situação das rodovias estaduais que cortam o município. O parlamentar vem cobrando do Governo do Estado melhorias nas RJs 155, 149 e 139, com foco em manutenção, recuperação e mais segurança para motoristas.