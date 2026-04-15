VR: Clube dos Funcionários abre processo seletivo para diversas vagas

O Clube dos Funcionários, em Volta Redonda, está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas em diferentes áreas, contemplando funções operacionais, administrativas e estágio. A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no município e é voltada a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

As vagas disponíveis são para auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, cozinheiro(a), operador de caixa, estagiário de Engenharia Civil (a partir do 6º período)e de Jornalismo (a partir do 4° período). A seleção será realizada por meio de entrevistas presenciais.

Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, até às 9h, levando currículo atualizado e carteira de trabalho. As entrevistas acontecem no PET, localizado na Rua Hiroshi Matsuda Fila, s/n, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (24) 99275-2930.