Foragido da Justiça é recapturado após tentar despistar policiais usando o nome do irmão, em Rio Claro

Um homem de 43 anos, considerado foragido da Justiça, foi recapturado na madrugada desta terça-feira (dia 21) no distrito de Lídice, em Rio Claro. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Waldemar Magalhães Silva.

Segundo a PM, o suspeito tentou se livrar de um objeto ao perceber a aproximação da viatura, arremessando-o sobre o muro de uma residência. Questionado, ele afirmou que se tratava de um pino de cocaína adquirido em um ponto de venda de drogas conhecido na região.

Durante a abordagem, o homem apresentou informações falsas sobre a própria identidade, alegando ter perdido os documentos. No entanto, diante de inconsistências nos dados fornecidos e do comportamento nervoso, os policiais realizaram novas diligências e conseguiram confirmar sua verdadeira identidade.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia contra ele um mandado de recaptura em aberto, com validade até 2041, relacionado ao crime de roubo. Ainda de acordo com a polícia, restam mais de 33 anos de pena a serem cumpridos em regime fechado.

O homem foi encaminhado à 168ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.