Padre Juarez Sampaio visita Ocupação da Paz e articula diálogo com poder público em Volta Redonda

Na tarde desse sábado (dia 18), o padre Juarez Sampaio, vigário episcopal para a dignidade humana da Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda, realizou uma visita à Ocupação da Paz, localizada no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. A agenda teve como objetivo conhecer de perto a realidade das famílias que vivem há mais de quatro anos no local e fortalecer o diálogo em torno da garantia de direitos e da dignidade humana, no contexto da Campanha da Fraternidade – “Fraternidade e Moradia”.

A visita foi acompanhada por José Antônio, arquiteto, e por Zezinho, representante do Movimento Ética na Política (MEP). Durante a atividade, o padre conversou com os moradores, ouviu relatos sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano e percorreu a área da ocupação, que abriga mais de 40 famílias, entre crianças, jovens, adultos e idosos.

Um dos momentos marcantes foi a visita ao barraco precário de Dona Judith, de 85 anos. Na ocasião, o padre realizou uma oração e concedeu bênção à moradora. Em seguida, a comitiva fez uma caminhada pela área, de onde também foi possível avistar, de um ponto mais alto, outra ocupação próxima, conhecida como “Reflexo do Amanhã”.

Ao final da visita, foi realizado um momento de oração, que contou com a participação de Dona Ruth, da Assembleia de Deus Madureira, reforçando o espírito de união entre diferentes expressões de fé em torno de uma causa comum.

Busca do diálogo

Sensibilizado com a situação encontrada, o religioso destacou a necessidade de encaminhamentos concretos e diálogo com o poder público. “É fundamental garantir dignidade a essas famílias. Vou procurar o Paulinho Neto, responsável pela área de moradia em Volta Redonda, para que possamos construir um diálogo com o prefeito e buscar soluções possíveis para essa realidade”, afirmou.

O padre também fez referência ao testemunho de papas da Igreja, destacando o compromisso com a paz e com os mais pobres: “Recordamos o exemplo do Papa Leão, em visita à África que, com coragem, se coloca a serviço da paz no mundo. Também o ensinamento do Papa Francisco, que nos chama a estar próximos dos pobres, escutando suas dores e ajudando a construir caminhos de esperança. É isso que buscamos aqui: presença, diálogo e compromisso com a dignidade humana”.

A iniciativa reafirma o compromisso da Igreja e de Movimentos sociais com a promoção da dignidade humana, a escuta das comunidades e a busca por soluções concretas para os desafios sociais presentes no município.

Foto: Divulgação